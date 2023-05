Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletzter Kradfahrer

Warstein-Belecke (ots)

Am 16. Mai kam es gegen 21:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 55, in Höhe der Straße Külbe 99. Ein 29-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seiner Honda die B 55 aus Belecke kommend in Richtung Anröchte. In einer Linkskurve verlor der 29-Jährige die Kontrolle über seine Maschine, stürzte mit dieser und rutschte mitsamt Krad mehrere Meter über die Fahrbahn. Er kollidierte mit einer Leitplanke rechts der Straße und erlitt infolge des Sturzes schwere Verletzungen. Der Lippstädter wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(dk)

