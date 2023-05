POL-SO: Unfallflucht

Erwitte (ots) - Am Montag kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Hellweg in Höhe der Hausnummer 57. Ein 28-jähriger Mann aus Geseke fuhr mit seinem VW Passat in Richtung Geseke und bremste seinen Pkw in Höhe der Unfallstelle verkehrsbedingt stark ab. Dies erkannte ein hinter ihm befindlicher 26-jähriger Autofahrer aus Erwitte zu spät und fuhr mit seinem VW Polo auf den Passat auf. Beide Fahrer und der 7-jährige Beifahrer des Erwitters erlitten leichte ...

