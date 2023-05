POL-SO: Eigentümer gesucht

Möhnesee (ots) - Am gestrigen Montag gegen 14 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in den Hambuchweg gerufen. Im Garten eines Einfamilienhauses war ein Geräteschuppen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ob entsorgte Asche ursächlich für die Brandentstehung sein könnte, wird derzeit noch geprüft. Eine vorsätzliche Brandstiftung schließt die Kriminalpolizei zum ...

mehr