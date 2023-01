Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Einbruch in Kleintransporter gesucht

Salzbergen (ots)

Am Freitagmorgen kam es in Salzbergen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen 2:15 Uhr und 2:45 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle an der Straße "Holsterfeld" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dort abgestellten Kleintransporter. Als die Täter den im Fahrzeug übernachtenden Fahrer bemerkten, flüchteten sie unerkannt vom Gelände. Beute machten sie nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell