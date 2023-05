POL-SO: Kreis Soest - Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch dem 17. Mai, gegen 21 Uhr, kam es in der Blumenstr. zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Ein 39-jähriger Fahrradfahrer wurde von zwei unbekannten Personen zunächst in einen verbalen Streit verwickelt. Als der Fahrradfahrer seine Fahrt fortsetzten wollte, wurde ihm von einer der Personen einen Tritt versetzt, so dass dieser von seinem Fahrrad stürzte. Gemeinsam hätten dann beide ...

mehr