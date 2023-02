Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtragsmeldung zum Großeinsatz in Weißenthurm

Weißenthurm (ots)

Gegen 08:32 Uhr ging am heutigen Montag über Notruf eine Meldung über vermeintlich gefallene Schüsse in der Raiffeisenstraße in Weißenthurm und eine angeblich in der Straße liegende, angeschossene Frau ein.

Die sofort eingeleiteten umfangreichen Maßnahmen unter Beteiligung des Polizeihubschraubers und starken Kräften der Spezialeinheit sowie der Schutz- und Kriminalpolizei, führten letztlich zur Aufklärung, dass es sich um eine Fehlinformation handelte. Die Identität des vermeintlichen Opfers wurde abgeklärt, die Dame ist glücklicherweise wohlauf. Auch darüber hinaus gab es keine Verletzten oder Hinweise auf sonstige Straftaten, sodass die Einsatzmaßnahmen gegen 09:55 Uhr beendet wurden.

Der eingegangene Hinweis wird nun im Laufe der weiteren Ermittlungen überprüft werden.

