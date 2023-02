Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht mit Bratwurst in der Hand

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 22.02.2023 gegen 16:20 Uhr wurde der Polizei Koblenz eine Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiss-Straße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 46-jährige Geschädigte sein Auto vorwärts ausparken wollte, als er von links kommend einen Mann auf seinem E-Scooter sah und anhielt.

Der Mann fuhr jedoch in das stehende Fahrzeug und fiel zu Boden. Gegenüber dem 46-Jährigen gab er an, dass alles in Ordnung sei und entfernte sich in Richtung August-Horch-Straße. An der linken Fahrzeugfront des Geschädigten entstand jedoch Sachschaden.

Auf Nachfrage konnte er den Beschuldigten nicht genauer beschreiben, abgesehen von einem Detail: Der Mann hatte zur Unfallzeit in der linken Hand sein Handy und in der rechten Hand eine Bratwurst im Brötchen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 telefonisch: 0261-103-2911 oder per E-Mail: pikoblenz2@polizei.rlp.de entgegen.

