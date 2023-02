Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Nachtrag zur Personensuche im Bereich der Mosel-Staustufe - Entwarnung

Koblenz (ots)

Wie bereits berichtet gingen bei der Polizei in Koblenz gegen 18.30 Uhr Hinweise auf eine möglicherweise in die Mosel gestürzte Person ein. Dies führte zu umfangreichen Suchmaßnahmen, u.a. von Tauchern, Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauberstaffel.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen zunächst herausstellte, sollen angeblich zwei Personen gemeinsam im Bereich des Willy-Brandt-Ufers unterwegs gewesen sein. Letztlich wurde dann im Bereich des Willy-Brandt-Ufers nur eine männliche Person unterkühlt festgestellt, die offensichtlich auch in der Mosel war. Diese Person wurde in ein Krankenhaus verbracht und konnte zunächst nicht zu den Umständen befragt werden. Insofern liefen die Suchmaßnahmen nach der zweiten Person an. Nachdem die zunächst angetroffene Person stabilisiert und befragt werden konnte, konnte ermittelt werden, dass es ganz offensichtlich keine zweite Person in diesem Zusammenhang gab. Die Suchmaßnahmen wurden deshalb eingestellt.

Letztendlich waren alle Beteiligten ob des glimpflichen Ausgangs dieses Einsatzes erleichtert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell