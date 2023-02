POL-PPKO: Koblenz - Personensuche im Bereich der Mosel-Staustufe

Koblenz (ots) - Unbekannte Täter sprengten gegen 02:00 Uhr des 19.02.2023 einen Geldautomaten in der Erfurter Straße in Andernach. Zwei Minuten nach Alarmeingang war das erste Fahrzeug der Polizei vor Ort. Die Täter hatten den Tatort jedoch bereits verlassen. Die Polizei hat nach der Sprengung durch die unbekannten Täter eine Fahndung eingeleitet und wendet sich über die Medien mit der Bitte um Mithilfe an die ...

