Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 19.02.2023 um 11 Uhr wurde der Polizei Koblenz eine Unfallflucht in der Weißer Gasse gemeldet. Ein bislang unbekannter Beschuldigter beschädigte mit seinem Auto, mutmaßlich beim Ausparken, den längs der Fahrbahn geparkten Pkw des Geschädigten im linken Frontbereich.

Dieser hatte sein Auto am Vortag, Samstag, den 18.02.2023 gegen 11:30 Uhr dort abgestellt. Zu dem Zeitpunkt war der Pkw noch unbeschädigt. Da ein beträchtlicher Schaden an dem Pkw entstand, bittet die Polizei Koblenz mögliche Zeugen, sich telefonisch: 0261-103-2510 oder per E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell