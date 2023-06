Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzter Mann nach Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Am Samstag, 17.06.2023 gegen 18:30 Uhr, kam es im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße in Altenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Beim Abbiegen übersah der 54-jährige Motorradfahrer den Pkw und stieß mit diesem zusammen. Der Zweiradfahrer verletzte sich hierbei. Der 24-jährige BMW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

