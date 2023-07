Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Dieb in Kirche + Hakenkreuz auf Fahrbahn + Jesus-Figur aus Kirche entwendet + Aufhebeln von Münzautomat scheitert + Dieb verschreckt + Einbruchversuch gescheitert + und mehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Dieb in Kirche

In der Lilienthalstraße brach ein Dieb über ein Kellerfenster in die Kirche ein und durchsuchte zwischen Sonntag, 16. Juli, 12.30 Uhr, und Samstag, 22. Juli, 16 Uhr, sämtliche Räume. Mit einem Beamer, Kaffee und Süßigkeiten machte er sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Schaden dürfte ähnlich hoch sein wie der Wert des Diebesguts und liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Kirchhain: Hakenkreuz auf Fahrbahn

Mehrere Zeichen, darunter auch ein Hakenkreuz, sprühten Unbekannte mit goldener Farbe auf die Fahrbahn der Kreisstraße 15 zwischen Langenstein und Erksdorf. Vermutlich entstanden die Schmierereien zwischen Donnerstag und Freitag (20./21. Juli), der genaue Zeitraum und die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat das Aufsprühen gesehen und kann Angaben zu den verantwortlichen Personen machen? Wem sind die Schmierereien aufgefallen und kann den Tatzeitraum dadurch näher eingrenzen? Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Jesus-Figur aus Kirche entwendet

Aus der Elisabethkirche in der Elisabethstraße entwendeten Unbekannte eine aus dunklem Holz gefertigte, etwa 40cm hohe Jesus-Figur. Die Figur im Wert von etwa 250 Euro war an einem Holzkreuz befestigt und kam zwischen Donnerstag 20. Juli, 9 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, abhanden. Die Marburger Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Marburg: Aufhebeln von Münzautomat scheitert

In der Straße Zwischenhausen versuchte ein Dieb zwischen 19 Uhr am Donnerstag, 20. Juli, und 12 Uhr am Freitag, den Münzautomaten im Waschraum eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Nachdem das Aufhebeln der Kellertür noch von Erfolg gekrönt war, scheiterte der Langfinger aus unbekannten Gründen an dem Automaten und flüchtete ohne Diebesgut. Dennoch entstand ein etwa 400 Euro hoher Schaden. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wem ist im genannten Zeitraum diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Dieb verschreckt

Womöglich verschreckte der Lichteinfall eines Bewegungsmelders einen Dieb, der in der Neue Kasseler Straße ein Fenster eingeworfen hatte. Eine Zeugin beobachtete den Unbekannten am Samstag, 22. Juli, gegen 1 Uhr, als er auf einer Feuerleiter stand und das Fenster im zweiter Obergeschoss beschädigte. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro, nähere Angaben zum Unbekannten liegen nicht vor. Weitere Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Marburg entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Einbruchversuch gescheitert

800 Euro hoch ist der geschätzte Schaden, der beim Versuch entstand, in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße einzubrechen. Zwischen 0.05 Uhr und 6.30 Uhr am Samstag, 22. Juli, setzte ein Dieb mit einem Hebelwerkzeug mehrmals an der Tür an, scheiterte aber an der Öffnung. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Scheiben an sechs Fahrzeugen eingeschlagen

Die Marburger Polizei bittet um Hinweise zu Sachbeschädigungen an sechs Fahrzeugen, die in der Friedrich-Ebert-Straße, Am Glaskopf, und im Rollwiesenweg parkten. Unbekannte schlugen vermutlich zwischen 22.30 Uhr am Samstag, 22. Juli, und 7.10 Uhr am Sonntag jeweils eine Scheibe der geparkten Autos ein und verursachten dabei Schäden in voraussichtlich dreistelliger Höhe je Fahrzeug. Betroffen sind Modelle unterschiedlicher Hersteller. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wem ist diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat beispielsweise ungewöhnliche Geräusche gehört, die damit in Verbindung stehen und den Tatzeitraum eingrenzen könnten? Wem sind verdächtige Personen in den genannten Straßen aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Beide Kennzeichen entwendet

Von einem grauen Skoda Fabia, der zwischen Freitag, 21. Juli, 18 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, in einem Parkhaus in der Hans-Meerwein-Straße stand, entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichenschilder MR-SB 1118. Hinweise hierzu erbittet die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: BMW touchiert

Auf dem Parkplatz der Mühltorpassage in der Mühlgasse touchierte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 20. Juli, zwischen 15.20 Uhr und 15.45 Uhr einen geparkten blauen BMW 320. Anstatt sich um den geschätzt etwa 1.200 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Audi touchiert

Auf dem Mensa-Parkplatz im Erlenring touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen 22 Uhr am Freitag, 21. Juli, und 1.30 Uhr am Samstag einen geparkten schwarzen Audi Q2. Anstatt sich um den etwa 4.000 Euro hohen Schaden an der linken Audi-Seite zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Viadukt touchiert

Die Unterkante eines Viadukts an der B 454 touchierte ein unbekannter Autofahrer und verursachte damit einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Vermutlich fuhr der Fahrer eines hohen Fahrzeugs im Kurvenbereich Neustadt und Wiera zu weit links auf der Fahrspur und kollidierte mit dem Viadukt. Anstatt sich den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Bislang ist nicht bekannt, wann der Unfall passierte. Zeugen stellten den Schaden am Montag, 24. Juli, gegen 8 Uhr fest. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Stadtallendorf entgegen (Telefonnummer 06428/93050).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

