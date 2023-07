Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verkehrskontrollen + Werkzeug und Bargeld entwendet + Wasserkästen entwendet + Dieb im Einfamilienhaus + Drei Leichtverletzte nach Unfall + Unfallfluchten

Marburg/ Dautphetal: Verkehrskontrollen

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf kontrollierten am Dienstag, 18. Juli, an mehreren Orten im Landkreis Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Zwischen 8 und 11.30 Uhr standen sie in der Marburger Straße an einer Schule und führten in beide Richtungen Geschwindigkeitsmessungen durch. 48 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs und müssen mit einem Verwarn- oder Bußgeld rechnen. Zudem stellten die Beamten einen Handyverstoß fest und fertigten eine entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Zwischen 13 und 15 Uhr kontrollierten die Beamten in Marburg am Elisabeth-Blochmann-Platz sowie in der Biegenstraße, am Vorplatz vom Erwin-Piscator-Haus. An erstgenannter Stelle standen vor allem Fahrräder im Visier der Beamten. Bei den 37 kontrollierten Fahrrädern kam es jedoch nur zu wenig Beanstandungen. "Pech" hatte ein Zweiradfahrer, der mit seinem Gefährt ausgerechnet dem Beamten in die Arme fuhr, der sich kürzlich auf dem Gebiet "Umbau von Fahrrad zu Pedelec" weitergebildet hatte. Der Radler hatte sein Fahrrad mit Hilfe eines Selbstbausatzes zu einem Pedelec umgebaut, wobei die rechtliche Einordnung der Konstruktion noch aussteht. Ob und wenn ja welche verkehrsrechtlichen Tatbestände verwirklicht wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

Lange Gesichter machten bei der Kontrolle in der Biegenstraße ein BMW-Fahrer und der Fahrer eines Leichtkraftrads: Der BMW war ohne TÜV, dafür mit teilweise völlig abgefahrenen Reifen unterwegs. Zudem stellten die Beamten technischen Veränderungen am Fahrwerk und an den Reifen fest, die nirgends eingetragen waren und somit das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten. Auch der Fahrer eines 125er Leichtkraftrads musste nach der Kontrolle zu Fuß weiter. Das Erlöschen seiner Betriebserlaubnis war auf unrechtmäßige Veränderungen an der Auspuffanlage zurückzuführen. Zudem beanstandeten die Beamten die Position des zu hoch montierten und somit kaum mehr lesbaren Kennzeichens. Auch bei den zu eng stehenden Rückspiegeln erschien es fraglich, ob sie ihrem Zweck noch dienlich waren. Fadenscheinige Ausreden und ein teils freches Verhalten in der Kontrolle führten dazu, dass sich der ein oder andere Beamte ein Schmunzeln kaum verkneifen konnte, als der junge Mann mit Sack und Pack, hier war es nun Helm und Rucksack, die Kontrollstelle ohne sein Fahrzeug verlassen musste.

Weimar- Niederwalgern: Werkzeug und Bargeld entwendet

Aus einem Landmaschinenhandel in der Gießener Straße entwendeten Diebe in der Nacht auf Mittwoch, 19. Juli, Bargeld und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zwischen 19 Uhr und 7 Uhr brachen sie über ein Fenster in das Haus ein und öffneten dort noch gewaltsam Türen und Behältnisse. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge an dem Landmaschinenhandel aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Wasserkästen entwendet

Volle und leere Wasserkästen im Gesamtwert von etwa 50 Euro entwendeten Diebe aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Rain. Zwischen Dienstag, 18. Juli, 21 Uhr, und Mittwoch, 19.15 Uhr, zerstörten sie ein Schloss und gelangten so an das Diebesgut. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat eine oder mehrere Personen beim Heraustragen von Wasserkästen im genannten Tatzeitraum beobachtet und kann diese beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Wehrshausen: Dieb im Einfamilienhaus

In der Straße Zum Pfaffengrund verschaffte sich ein Dieb über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Gegen 1.45 Uhr am Donnerstag, 20. Juli, wachte eine Bewohnerin durch den Taschenlampenschein auf und schreckte hoch. Der Dieb flüchtete daraufhin und nahm dabei eine Handtasche samt Portmonee im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro mit. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Stadtallendorf/ B454: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Durch das Ausweichen nach rechts verhinderte ein 54-jähriger Daimler-Fahrer aus Stadtallendorf am Mittwoch, 19. Juli, vermutlich Schlimmeres: Gegen 14.25 Uhr war er gemeinsam mit einer 51-Jährigen aus Neukirchen in Richtung Stadtallendorf unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommender Ford auf seine Spur geriet. Der Daimler-Fahrer versuchte noch auszuweichen und verhinderte vermutlich dadurch einen Frontalzusammenstoß. Zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam es dennoch, wodurch er und seine Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Nach einer Begutachtung durch Rettungskräfte vor Ort benötigten sie zunächst aber keine weitere Behandlung. Die 55-jährige Ford-Fahrerin kam mit ebenfalls vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bislang ist nicht bekannt, warum sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Für beide Fahrzeuge kam ein Abschlepper zum Einsatz, der entstandene Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

Stadtallendorf: Weißer Transporter touchierte schwarzen Audi

In der Dresdener Straße touchierte am Mittwoch, 19. Juli, zwischen 14 und 15 Uhr ein weißes Fahrzeug einen geparkten schwarzen Audi A3. Der unbekannte Fahrer, bei dem es sich eventuell um einen Paketzusteller handelte, stieg noch aus um sich den Audi anzusehen, fuhr anschließend aber weg, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Reparatur dürfte vierstellig kosten. Die Unfallermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall gesehen und kann die Angaben ergänzen? Wer kann Hinweise zu einem Paketzusteller geben, der zu der Zeit mit einem weißen Fahrzeug vor Ort war? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe: Ford touchiert

Auf dem Parkplatz der Gemeindehalle in der Friedhofstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer zwischen 16 Uhr am Samstag, 15. Juli, und 13 Uhr am Sonntag einen geparkten grauen Ford Kuga. Anstatt sich um den etwa 2.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Unter Denkmalschutz stehenden Pfeiler getroffen

Ein unbekannter Autofahrer kollidierte vermutlich beim Rangieren mit einem Sandsteinpfeiler des historischen Gebäudes "Alte Universitätskirche" in der Reitgasse/ Ecke Kornmarkt. Dadurch brach ein Stück aus den Steinplatten heraus, der Schaden des unter Denkmalschutz stehenden Pfeilers wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen Freitag, 30. Juni, 9 Uhr, und Montag, 3. Juli, 9.30 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

