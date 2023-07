Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Geldautomat in Stadtallendorf - Schweinsberg gesprengt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf- Schweinsberg: In der Straße "Im Froschwasser" brachten Unbekannte heute Morgen, gegen 3.20 Uhr in einer Bank ein unbekanntes Sprengmittel zu Umsetzung.

In der Folge entstand ein erheblicher Schaden an einem Geldautomaten, Teile des Automaten gerieten in Brand und wurden von der Feuerwehr gelöscht. Nähere Angaben, insbesondere zum möglichen Diebesgut sowie zum Umfang des Schadens, können derzeit noch nicht gemacht.

Die Arbeit der Kriminalpolizei am Tatort dauert an.

Die Ermittler bitten um Hinweise:

- Wem sind zur genannten Zeit in der Straße "Im Froschwasser" Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wem sind sonst in diesem Zusammenhang in Schweinsberg Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer hat nach der Explosion ein Fahrzeug schnell wegfahren sehen?

Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter Tel.: 06421/4060.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell