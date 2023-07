Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebe im Vereinsheim + Beide Kennzeichen entwendet + Diebe fliehen ohne Beute + Beschädigung an Tür + Tür hält stand + Erfolglose Diebe + Dieb in Waschküche + und mehr

Marburg- Elnhausen: Diebe im Vereinsheim

Unbekannte brachen im Stöckelsbergweg in das Vereinsheim des dortigen Tennisvereins ein und verursachten zwischen Freitag, 14. Juli, 18.15 Uhr, und Samstag, 9.45 Uhr, einen mehrere hundert Euro hohen Schaden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stiegen sie zunächst über ein Fenster der Garage ein und hebelten anschließend die Tür des Sportheims auf. Dort entwendeten sie den Inhalt eines Sparschweins und der Getränkekasse, was insgesamt etwa 50 Euro gewesen sein dürften. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise: Wem sind im genannten Tatzeitraum Personen am Vereinsheim aufgefallen? Wer hat etwas Ungewöhnliches in diesem Zusammenhang bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Ebsdorfergrund- Hachborn: Beide Kennzeichen entwendet

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Hachborner Straße entwendeten Unbekannte am Freitag, 14. Juli, beide Kennzeichen eines geparkten Citroen. Der graue Xsara stand dort zwischen 13.45 Uhr und 20.20 Uhr, die Kennzeichen lauten MR-QP 413 und haben einen Wert von etwa 30 Euro. Die Marburger Polizei nimmt Hinweise hierzu entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Diebe fliehen ohne Beute

Auf einen Peugeot im Wert von etwa 1.500 Euro hatten es Diebe offenbar abgesehen, als sie sich am Samstag, 15. Juli, auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Niederkleiner Straße rumtrieben. Zwischen 3.50 Uhr und 4.10 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche und machte anschließend vermutlich seinerseits so viel Lärm, dass die Diebe auf ihn aufmerksam wurden und ohne Diebesgut flüchteten. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum Personen auf dem Gelände bemerkt? Wer hat die Personen wegrennen oder möglicherweise in ein Auto steigen sehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe: Beschädigung an Tür

Etwa 150 Euro hoch ist der Schaden an einer Haustür, nachdem zwischen Freitag, 14. Juli, 23 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, ein Einbruchversuch scheiterte. Zwar entstand durch das Hebeln der erwähnte Schaden, die Diebe gelangten aber nicht in das Einfamilienhaus in der Goldbergstraße. Die Kripo bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Tür hält stand

Die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Wettergasse hielt stand, als Unbekannte zwischen Freitag und Samstag (14./ 15. Juli) versuchten, sie aufzuhebeln. Im bisher nicht näher bekannten Tatzeitraum entstand dabei ein Schaden von etwa 750. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lahntal- Goßfelden: Erfolglose Diebe

Obwohl sie auf dem Gelände einer KFZ-Werkstatt in der Niederwettersche Straße mehrere Fahrzeuge öffneten, fanden die Diebe offenbar nichts Brauchbares. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 50 Euro und bezieht sich auf ein Schloss, dass sie zwischen 17.15 Uhr am Freitag, 14. Juli, und 9.30 Uhr am Samstag zerstörten, um auf das Gelände zu gelangen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Dieb in Waschküche

Nicht nur den Inhalt- sondern den gesamten Münzautomaten für die Nutzung von Waschmaschinen im Wert von mehreren hundert Euro entwendete ein Unbekannter aus der Waschküche eines Mehrfamilienhauses in der Barfüßerstraße. Dabei ging der Dieb recht grob vor, so dass am Putz und den Fliesen ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 18 und 21 Uhr am Samstag, 15. Juli. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Ronhausen: Reifen zerstochen

Auf 150 Euro wird der Schaden geschätzt, der zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch, 12. Juli, und 8 Uhr am Donnerstag in der Straße In der Hohl entstand. Hier hatten Unbekannte mit einem unbekannten Gegenstand in einen Reifen eines geparkten schwarzen Frod S-Max gestochen. Die Marburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Eine Fußgängerin verletzt, drei Autos und zwei Masten beschädigt

Eventuell durch das Verwechseln vom Gas- und Bremspedal passierte am Sonntag, 16. Juli, ein Unfall im Schmiedeweg. Gegen 9.45 Uhr parkte ein 85-jähriger VW-Fahrer aus Stadtallendorf ein und fuhr plötzlich rückwärts gegen einen dahinter parkenden Ford, der wiederum gegen den dahinter parkenden Toyota geschoben wurde. Der Toyota geriet durch den Anstoß ebenfalls in Bewegung und erfasste eine 78-jährige Fußgängerin, die anschließend mit vermutlich leichten Verletzung mit einem RTW ins Krankenhaus kam. Zusätzlich kollidierte der Toyota noch mit zwei Masten von Verkehrszeichen. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden, zudem kam aufgrund auslaufender Betriebsstoffe noch die Feuerwehr zum Einsatz. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzt 19.700 Euro.

Stadtallendorf: Fahrrad weg

Nur noch das Schloss fand der Besitzer eines Fahrrads vor, als er am Sonntag, 16. Juli, nach einer 70-minütigen Abwesenheitszeit gegen 20.30 Uhr zum Fahrradständer am Bahnhof in der Niederkleiner Straße zurückkehrte. Diebe hatten das weiße BBF-Fahrrad im Wert von etwa 150 Euro an sich genommen. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: E-Scooter entwendet

Aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hofstatt entwendeten Unbekannte einen Segway-E-Scooter mit dem Kennzeichen 241 MZI. Der graue "Ninebot" hat einen Wert von knapp 700 Euro und war offenbar nicht angeschlossen oder anderweitig gesichert worden. Der Diebstahl fiel am Sonntag, 16. Juli, gegen 21.55 Uhr auf. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Marburg, Telefonnummer 06421/4060, entgegen.

Neustadt: VW durchsucht

Diebe schlugen eine Scheibe eines geparkten grauen VW ein und durchsuchten den Golf anschließend. Offenbar fanden sie dabei aber nicht Brauchbares. Dennoch entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden durch den versuchten Diebstahl, der sich zwischen 18.40 Uhr am Sonntag, 16. Juli, und 5 Uhr am Montag in der Bismarckstraße ereignete. Die Kripo bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Wallau: Alupfosten auf Schulgelände abgebrochen

Der Alupfosten, an dem der Basketballkorb auf dem Schulgelände in der Hallenbadstraße montiert ist, brach aus bislang unbekannter Ursache durch. Dadurch entstand ein Schaden, der vermutlich mehrere hundert Euro hoch ist. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung, die zwischen 16 Uhr am Sonntag, 16. Juli, und 6.30 Uhr am Montag passierte und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Opel touchiert

In der Uferstraße touchierte ein unbekannter Autofahrer auf dem Schulparkplatz einen geparkten grauen Opel Vectra, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Freitag, 14. Juli, zwischen 10.10 Uhr und 12.15 Uhr unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

