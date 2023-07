Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch scheitert an Zusatzsicherung + Drogentests positiv + Verletzt durch Stolperfalle + Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinwiese

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch scheitert an Zusatzsicherung der Tür

Die aufgrund vorangegangener Einbrüche erfolgte Investition in eine zusätzliche Sicherung der Eingangstür machte sich bezahlt. Dank des erhöhten Schutzes scheiterte jetzt ein Einbruch in das Geschäft in der Untergasse. Nach den Spuren versuchte ein Täter die Eingangstür mit mehreren Ansätzen brachial aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen nach dem versuchten Einbruch aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit von Mittwoch auf Donnerstag, 13. Juli, zwischen 17.50 und 09.10 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Untergasse gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Drogentests positiv

1. Marburg

Für einen 21 Jahre alten Mann aus Fernwald endete seine Autofahrt durch Marburg am Donnerstag, 13. Juli, um ca. 00.20 Uhr mit der Einfahrt in eine stationäre Polizeikontrollstelle in der Ernst-Giller-Straße. Sein Drogentest hatte auf Kokain reagiert, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagt, den Autoschlüssel sicherte und eine Blutprobe veranlasste.

2. Stadtallendorf

Ebenfalls auf Kokain reagierte der Drogentest eines im Ostkreis lebenden 35 Jahre alten Autofahrers, den die Polizei am Donnerstag, 13. Juli, um 20.30 Uhr, in der Niederkleiner Straße angehalten und kontrolliert hatte. Die Polizei musste auch in diesem Fall die Weiterfahrt unterbinden und eine Blutprobe veranlassen.

Marburg - Verletzt durch Stolperfalle

Da, wo sich eine 56 Jahre alte Fußgängerin an einer Stolperfalle verletzte, hielten sich nach Zeugenaussagen vorher drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren auf. "Sollten diese Jugendliche tatsächlich für diese bewusst angelegte Gefahrenstelle verantwortlich sein, müsste ihnen in dem Alter eigentlich die Gefährlichkeit ihres Handelns bewusst sein!" Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um weitere Hinweise. Ort des Geschehens war am Donnerstag, 13. Juli, der Fußweg zwischen der Kindertagesstätte und dem Eisenacher Weg. Dort spannten noch unbekannte Personen in einer Höhe von 10 bis 12 Zentimeter über dem Boden einen 2 mm starken Draht quer über den Weg und befestigten die Enden an gegenüberliegenden Zaunelementen. Die Fußgängerin sah das Hindernis nicht und blieb mit ihren Sandalen hängen. Dank glücklicher Umstände erlitt sie eher eine leichte Fußverletzung. Um abzuklären, ob die gesehenen Jugendlichen im Zusammenhang mit der Tat stehen, bittet die Polizei um weitere Informationen, die zur Identifizierung beitragen könnten? Wer hat die Jugendlichen zur fraglichen Zeit noch dort gesehen? Wer kennt sie oder kann sie näher beschreiben? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinwiese

Wehrda - Unfallflucht auf dem Hebronberg

Auf dem Parkplatz auf dem Hebronberg kam es am Donnerstag, 13. Juli, zwischen 12.45 und 20.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem nicht bekannten Fahrmanöver kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit einem weißen Ford Fiesta mit Marburger Kennzeichen und verursachte hinten links einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der verantwortliche Fahrer oder die Fahrerin fuhren weg. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat in der fraglichen Zeit auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver (Ein- oder Ausparken, Rangieren oder knappes Passieren) beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß mit dem weißen Ford gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Tatort: Schwanhof - Mattgrauer Cupra Formentor beschädigt

Am Freitag, 07. Juli, kam es vor dem Anwesen Am Schwanhof 27 zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem dort geparkten mattgrauen Cupra Formentor entstand hinten links am Kotflügel ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Derzeit gibt es weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin oder zum Unfallhergang. Wer hat zur fraglichen Unfallzeit an diesem Freitag zwischen 13 und 16 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Kratzer am Heck des grauen Skoda Superb

Der Besitzer bemerkte den Schaden am Heck am Dienstag, 11. Juli, um 17 Uhr, in der Allbergstraße in Gladenbach und konnte sich die Herkunft der Schäden nicht erklären. Für am Wahrscheinlichsten hält er eine Kollision mit seinem Auto, während es am Montag 10. Juli, zwischen 06.45 und 15.45 Uhr, auf dem Parkplatz der Fa. Elkamet in der Georg-Kramer-Straße parkte. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell