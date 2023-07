Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugensuche nach Unfallfluchten in Wetter, Gladenbach und Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wetter - Blau gefärbter Schaden am silbernen Passat - Unfallflucht in der Schulstraße

Bei einem bislang nicht bekannten Fahrmanöver kollidierte ein mutmaßlich blaues Fahrzeug mit einem geparkten silbernen VW Passat. An dem Passat entstand hinten links am Radkasten ein Unfallschaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Der Fahrer oder die Fahrerin des verursachenden Fahrzeugs verließen die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Unfallflucht passierte am Montag, 10. Juli, zwischen 06 und 14.10 Uhr, möglicherweise bereit sin den Morgenstunden zwischen 06 und 07.30Uhr. Der silberne Passat stand vor dem Anwesen Schulstraße 29. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Kradfahrerin stürzt auf Ölfleck - Polizei sucht Verursacher

Wer kann Angaben zum Verursacher eines Ölflecks an der Einmündung Mornshäuser Straße/Bahnhofstraße machen? Auf diesem Ölfleck rutschte das Leichtkraftrad weg, als die 17jährige Fahrerin von der Mornshäuser in die Bahnhofstraße abbog. Die Fahrerin erlitt neben einem Schock leichtere Verletzungen. Ein Rettungswagen transportierte sie zum Arzt. Am Krad entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 12. Juli, um 07.55 Uhr. Hinweise zum möglichen Verursacher des Ölflecks bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Frontalzusammenstoß verhindert - Spiegelschaden

Durch ein Ausweichmanöver gelange es einem 43 Jahre alten Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia nach eigenen Angaben einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto, einem silbernen Pkw, mutmaßlich ein BMW kam es trotzdem. Beim Passieren knallten die jeweiligen linken Außenspiegel gegeneinander. Der silberne Pkw setzte seine fort, ohne anzuhalten, fort. Der Unfall war am Dienstag, 11. Juli, um 12.45 Uhr in der Kurve der Berliner Straße. Der Skoda fuhr von der Sonnenblickallee aus zum Richtsberg. Nach Angaben des Skodafahrers sei ihm der silberne Pkw in der Kurve und deutlich zu schnell und auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Wem ist der silberne Pkw am Dienstag gegen 12.45 Uhr durch die Fahrweise aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zum Auto und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

