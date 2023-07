Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Überfall im Rewe-Markt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dreihausen

Dienstagabend überfiel ein bewaffneter Mann den Rewe-Markt in der Alte Landstraße. Der Täter erbeutete Bargeld und Tabakwaren im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Fahndung nach dem zu Fuß geflüchteten Mann blieb erfolglos.

Um kurz nach 20 Uhr betrat ein mit Sturmhaube maskierter Mann das Geschäft und bedrohte einen Angestellten an der Kasse mit einer Schusswaffe. Der Täter ließ sich das geforderte Bargeld und die Tabakwaren in einen schwarzen Rucksack packen und flüchtete. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die Kripo bittet um Hinweise zu dem geflüchteten Mann. Der Gesuchte sprach mit ausländischem Akzent. Er war etwa 1,80 Meter groß und von unauffälliger, eher schlanker Statur und trug trotz der Witterung offenbar Motorradbekleidung. Der Mann flüchtete nach der Tat ins Feld zwischen Dreihausen und Mölln. Ob der Täter dann weiter zu Fuß oder mit einem Zweirad oder Auto weiterflüchtete, steht nicht fest. Wer war zur Tatzeit in der Nähe des Rewe-Marktes unterwegs und wem ist der Mann wegen der Kleidung bei der Hitze aufgefallen? Wer kann etwas zu einem etwaig von ihm benutzten Fahrzeug sagen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

