LPI-SLF: Pressemitteilung der Landespolizeiinspektion Saalfeld zur Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2022

Langenorla (ots) - In der Nacht vom 25.04.2023 auf den 26.04.2023 haben unbekannte Täter das Trinkwasser der Pferde auf dem Reiterhof in Langenorla mit einer unbekannten Substanz verunreinigt. Glücklicherweise kam kein Tier dadurch zu Schaden. Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

