Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Saalfeld (ots)

Am 26.04.2023 kam es im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkaufes im Bereich des dortigen Friseurgeschäftes zu einem Verkehrsunfall. Die Geschädigte hatte ihren Pkw Nissan, Farbe Grau im besagten Zeitraum dort geparkt. Ein unbekannter Fahrer stieß mit seinem Pkw VW Passat rückwärts an das geparkte Fahrzeug und verließ in der Folge die Unfallstelle. Ein Zeuge notierte das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges und gab diese Notiz der Geschädigten. Dieser Zeuge und mögliche anderen Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

