LPI-SLF: Verunreinigung des Trinkwassers eines Pferdestalls

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 07:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in Saalfeld im Bereich der Südstadtgalerie bekannt. Unbekannte Täter brachen gewaltsam in der Zeit vom 25.04.2023, 18:00 Uhr bis 26.04.2023, 06:55 Uhr in den dortigen Schreibwarenladen ein. Aus diesem wurden Geldkassetten mit dem darin befindlichen Geld gestohlen. Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt oder möglichen Tätern machen ...

mehr