Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau bedrängt - Zeugen gesucht

Rammelsbach (Kreis Kusel) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend in Rammelsbach unterwegs waren und etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Insbesondere geht es um die Zeit ab 20.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs.

Hier wurde nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Frau in Höhe des Spielplatzes von einem ihr unbekannten Mann attackiert, zu Boden gestoßen und bedrängt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Auch die Frau ergriff die Flucht und konnte schließlich von Verkehrsteilnehmern auf dem Gehweg an der B420 aufgegriffen und folglich die Polizei verständigt werden.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat den Vorfall am Spielplatz beobachtet oder den Täter vor oder nach der Tat gesehen? Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: männlich, dunkel gekleidet (Shirt, Jeans) mit hellen Turnschuhen, ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank, kurze dunkle Haare, helle Hautfarbe, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Weitere Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

