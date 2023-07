Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Unfälle mit verletzten Fahrradfahrern

Kaiserslautern (ots)

Am Montag kam es im Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Fahrradfahrer verletzt wurden.

Zunächst wurde der Polizei um 15:45 Uhr ein Unfall in der Salzstraße gemeldet. Hierbei stand ein 51-jähriger Autofahrer an einer Ampel, um in die Ludwigstraße einzubiegen. Nachdem die Ampel von Rot auf Grün wechselte, fuhr der Opel an. Ein kreuzender Fahrradfahrer übersah den Pkw und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall stürzte der 37-Jährige. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte seine Verletzungen vor Ort.

Am Montagabend kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, an dem ein Fahrradfahrer beteiligt war. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Richard-Wagner-Straße in Richtung Mall. Als er die Rosenstraße überqueren wollte, übersah er einen dort wartenden BMW X4. Der Biker krachte in die linke Fahrzeugseite des Pkw und kam zu Fall. Auch hier kümmerte sich der Rettungsdienst vor Ort um die Verletzungen des Gestürzten.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

