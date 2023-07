Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstähle aus Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei Kaiserslautern wurden am Montagmorgen zwei Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt. Zunächst meldete sich ein 18-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet. Er hatte seinen Pkw am Sonntag um 21 Uhr im Lothringer Dell geparkt. Als er am Montagmorgen wieder in sein Auto stieg, fiel ihm auf, dass der Geldbeutel und ein Rucksack weg waren. In dem Rucksack befanden sich unter anderem ein Laptop und diverse Schulsachen. Den Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände schätzt der Eigentümer auf 1770 Euro.

Kurz darauf ging erneut eine Diebstahlsmeldung ein. Laut Angaben des 29-jährigen Mannes parkte er seinen Mercedes-Benz um 9 Uhr in der Weberstraße. Eineinhalb Stunden später kehrte er zurück und bemerkte, dass sich jemand an seinem Auto zu schaffen gemacht hatte. Es fehlte der Geldbeutel samt Inhalt. Zeugen, die zu den genannten Fällen Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell