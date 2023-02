Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Hoher Sachschaden - Unfallverursacher flüchtig

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein geparkter BMW in der Rohrlacherstraße nicht unerheblich von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Der Unfallflüchtige muss demnach im Zeitraum von 20 Uhr am Abend bis 10 Uhr am Freitag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei mit dem geparkten BMW zusammengestoßen sein. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 8.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06203 93050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell