Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Führungswechsel im Bezirks- und Schwerpunktdienst Oer-Erkenschwick

Recklinghausen (ots)

Anna Christina Rack (38) übernimmt die Koordination des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Oer-Erkenschwick und tritt somit ab dem 01.05.2023 in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin Julia Huntermann.

"Mit Anna Christina Rack findet ein Führungswechsel auf Augenhöhe statt", sagt Polizeipräsidentin Frau Zurhausen. "Ihre Vorgängerin Julia Huntermann konnte bereits ihre umfangreiche polizeiliche Erfahrung in verschiedenen Einsatzbereichen einbringen. Auf diesem Fundament kann Frau Rack nun aufbauen. Ich danke ihrer Amtsvorgängerin Julia Huntermann für ihre engagierte und gute Arbeit, mit Beginn ihrer Funktion Anfang 2021."

PHKin Julia Huntermann wechselt in führender Funktion auf die Leitstelle Recklinghausen.

Anna Christina Rack freut sich auf die neuen Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, die in Oer-Erkenschwick auf sie warten. Seit Kindesalter besteht durch Familie und Freunde eine enge Verbundenheit zur Stadt. Zudem kommt ein weiterer persönlicher Reiz hinzu: "Nach mehreren Jahren Innendienst erwarte ich mit großer Freude und Spannung wieder den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, der für mich einen bedeutsamen Punkt der Polizeiarbeit ausmacht." Besonders wichtig ist ihr, eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin für alle Menschen zu sein - "egal welchen Geschlechts, Alters, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit".

Zur Person:

Anna Christina Rack ist 38 Jahre jung, verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von 5 und 8 Jahren. Zusammen mit ihrer Familie wohnt sie in Datteln, wo sie zudem aufgewachsen ist. In ihrer Freizeit stehen die Kinder und gemeinsame Familienaktivitäten ganz oben auf dem Tableau.

Beruflicher Werdegang:

Ihre polizeiliche Laufbahn begann für Anna Christina Rack im Jahre 2004 an der FHöV Gelsenkirchen. Nach dem erfolgreich absolvierten Studium versah sie von 2007 bis 2008 ein Jahr im Wach- und Wechseldienst auf der Polizeiwache in Gelsenkirchen Süd, worauf vier Jahre Einsatzhundertschaft bei der 16. BPH (Gelsenkirchen) folgten. 2012 entschied sie sich für einen Wechsel in ihre Heimat, den Kreis Recklinghausen. Dort versah sie bis 2014 Dienst auf der Polizeiwache Recklinghausen mit einer anschließenden Verwendung beim Leitungsstab, dem sie achteinhalb Jahre treu blieb. Als zusätzliche Aufgabe übernahm sie 2022 die Funktion als Gruppenführerin im Alarmzug der Polizei Recklinghausen. Jetzt wartet mit der Koordination des Bezirks-und Schwerpunktdienstes Oer-Erkenschwick die nächste berufliche Aufgabe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell