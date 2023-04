POL-RE: Bottrop: 15-jähriger Rollerfahrer weicht aus und stürzt

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stimbergstraße ein. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr hebelten sie die Balkontür auf und drangen ein. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten schließlich mit Bargeld und Goldschmuck in unbekannte Richtung. Hinweise jeder Art nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

