POL-HAM: Alkoholisierte Seniorin verursacht Unfall und flüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Die Polizei nahm am Montag, 17. April, 17.15 Uhr, einen 47-Jährigen am Marktplatz fest. Gegen den wegen Diebstahlsdelikten bereits polizeibekannten Mann lag ein offener Haftbefehl vor. Bei der Personendurchsuchung fanden die Einsatzkräfte außerdem Betäubungsmittel, welches sie im Anschluss sicherstellten. Der 47-Jährige wurde in die JVA Hamm gebracht.(hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 ...

