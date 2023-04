POL-HAM: Haftbefehl vollstreckt

Hamm-Mitte (ots) - Ein 23 Jahre alter Radfahrer wurde bei einem Unfall auf der Wilhelmstraße Ecke Viktoriastraße am Montagmorgen, 17. April, verletzt. Der Fahrradfahrer aus Borchen war gegen 9.35 Uhr auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Westen unterwegs und wollte an der Kreuzung weiter geradeaus fahren. Gleichzeitig war eine 82-Jährige aus Hamm mit einem Chevrolet auf der Wilhelmstraße ebenfalls in Fahrtrichtung ...

