Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Hamm - Heessen (ots)

Am späten Montagnachmittag (18. April) kam es auf der Straße Im Landwehrwinkel, in Höhe der Zufahrt zum dortigen Penny-Marktes, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Ahlen schwer verletzt wurde. Beim Abbiegen auf das Gelände des Penny-Marktes, übersah ein 66 Jahre alter Mazdafahrer aus Hamm, den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motoradfahrer wurde mittels Krankenwagen in ein Hammer Krankenhaus verbracht und verblieb dort zur stationären Behandlung. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen, beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ja)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell