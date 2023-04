Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß inmitten einer Kreuzung

Hamm - Westen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am Montagmittag, 17.04., auf der Kreuzung Radbodstraße Ecke Lange Straße. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage an genannter Kreuzung, aufgrund eines technischen Defekts, komplett ausgefallen. Gegen 13 Uhr befuhr eine 31-jährige Fahrzeugführerin mit einem VW Caddy die Lange Straße stadtauswärts, eine 48-Jährige fuhr mit ihrem Pkw, Mercedes, die Radbodstraße in Fahrtrichtung Süden als beide Fahrzeuge inmitten der Kreuzung zusammenstießen. Der Pkw der VW-Fahrerin wurde durch den Unfall auf die linke Seite gekippt und blieb so liegen. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Hamm verbracht, welches beide nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. (ja)

