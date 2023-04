Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Hammer Straße: Sachschaden in fünfstelliger Höhe

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Kollision zweier Autos im Kreuzungsbereich Hammer Straße Ecke Bäumerstraße entstand Sonntagnacht, 16. April, ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.500 Euro.

Gegen 0.40 Uhr war ein 21-Jähriger in einem Audi auf der Blücherstraße in Fahrtrichtung Nordosten unterwegs und wollte an der Kreuzung weiter geradeaus in die Bäumerstraße fahren. Hier kollidierte der 21-Jährige dann mit dem VW eines 46-Jährigen, der auf der Hammer Straße in nordwestliche Richtung fuhr.

Die beiden Autofahrer aus Hamm wurden nicht verletzt. Bei dem Unfall wurde auch ein Ampelmast beschädigt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.500 Euro geschätzt.(hr)

