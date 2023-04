POL-HAM: Mann scheitert an Aufbruch eines Wohnwagens und flüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Sonntagnachmittag (16. April) kam es in einem begehbaren Kiosk auf der Merschstraße zu einem Streit, bei dem ein 44-jähriger Mann durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Gegen 15 Uhr geriet ein 30-Jähriger mit dem späteren Opfer in Streit. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Messer eingesetzt wurde. Der Verletzte wurde in ein Hammer ...

