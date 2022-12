Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in einem Hochschul-Gebäude in Bremen-Nord

Bremen-Grohn (ots)

Am Freitagmorgen, 23.12.2022, brannte es in einem Lagerraum in einer privaten Hochschule im Ortsteil Grohn. Die Feuerwehr war mit rund 35 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Zunächst lief um 7:09 Uhr die Gefahrenmeldeanlage des Gebäudes in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Daraufhin rückten zunächst Einheiten der Feuer- und Rettungswache 6 an und bestätigten die Brandmeldung. Das Feuer wütete in einem Lagerraum neben einem ehemaligen Kino- beziehungsweise Theater-Saal. Zwischenzeitlich waren drei Trupps unter Atemschutz im Gebäude - zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle des Gebäudes.

Noch während der Löscharbeiten leiteten die Kräfte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen ein. Um 8:11 Uhr gab der Einsatzleiter die Rückmeldung "Feuer aus".

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Schönebeck, der Einsatzleitdienst, die Gerätewagen Atemschutz und - Hygiene sowie Einsatzmittel des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell