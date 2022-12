FW-HB: Weiterer Baustein im Einsatzhygienekonzept: neue Helme für Bremer Feuerwehrleute

Bremen-Oberneuland (ots) - Am Samstag, den 19.11.2022, ist ein Industriegebäude in der Rockwinkeler Heerstraße in Flammen aufgegangen. Der Großbrand gefährdete Öl- und Gas-Lager. Eine Person wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Deutlich über 100 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer. Die endgültige Rückmeldung "Feuer aus" erfolgte erst am Sonntagnachmittag. Um 12.42 Uhr ...

