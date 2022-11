Feuerwehr Bremen

FW-HB: Lagerhalle in Vollbrand

Bremen -Blockland- (ots)

Am 25.11.2022 gegen 22:15Uhr wurde der Feuerwehr und Rettungsleitstelle ein Brand in einer Lagerhalle am Fahrwiesendamm gemeldet. Bereits auf Anfahrt meldeten die alarmierten Einsatzkräfte: "Lagerhalle in Vollbrand". Die Lagerhalle hatte die Maße von ca. 30m x 50m und war u.a. mit Sperrmüll gefüllt.

Neben der Brandbekämpfung stellte sich die Wasserversorgung als Herausforderung dar. Die Brandbekämpfung wurde mit mehreren Monitoren und B- sowie C-Strahlrohren von Einsatzkräften unter umluftunabhängigen Atemschutz durchgeführt. Das Löschunterstützungsfahrzeug (fernsteuerbares Löschfahrzeug mit einem schwenkbaren Hochleistungslüfter mit Wasserdüsen auf einem Raupenfahrwerk) wurde ebenfalls eingesetzt. Für eine stabile Wasserversorgung wurde das Wasserfördersystem in Betrieb genommen. Zur weiteren Erkundung wurde eine Drohne eingesetzt. Diese ermöglichte mit ihrer Wärmebildkamera Bildaufnahmen in der Nacht. Da das Feuer eine starke Rauchentwicklung erzeugte, wurde die Bevölkerung über das Modulare Warnsystem gewarnt und gebeten die Fenster zu schließen. Im Bereich Blockland wurden Messfahrten zur Erhebung der Luftkonzentration durchgeführt. Die Löschmaßnahmen könnten bis in die Morgenstunden des 27.11.2022 andauern.

Vor Ort verrichteten (stand jetzt) ca. 130 Einsatzkräfte der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes Bremen ihren Dienst.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann keine Aussage getroffen. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell