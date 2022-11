Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zwei Pkw in Flammen, Feuer auf Wohngebäude übergegriffen

Bremen-Westend (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 15.11.2022, brannten zwei Pkw in der Dietrichstraße in Walle. Die Flammen griffen auf die Fassade eines Wohnhauses über. Es gab keine Verletzten.

Kurz nach 0:30 Uhr mussten Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 zu dem Pkw-Brand ausrücken. Als sich die Kräfte der Feuerwehr noch auf der Anfahrt befanden, gab die Polizei die Rückmeldung vom Einsatzort: Zwei Pkw in Vollbrand, Feuer greift auf Wohnhaus über.

Die Einsatzkräfte nahmen unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf, weitere Kräfte räumten das betroffene Reihenhaus. Der Rettungsdienst sichtete die Bewohner:innen. Glücklicherweise waren alle wohlauf. Das Wohnhaus wurde nur an der Fassade beschädigt, die Pkw gingen komplett in Flammen auf.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell