FW-HB: Schornsteinbrand in Einfamilienhaus

Bremen-Horn (ots) - Der Dachstuhl eines Wohngebäudes in der Horner Heerstraße brannte am Montag, den 07.11.2022, komplett ab. Über 50 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Ein Feuerwehrmann zog sich eine Knieverletzung zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12.47 Uhr erreichten erste Notrufe die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Es seien Rauch und Flammen ...

