POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Homburg Jägersburg (ots) - Am 30.05.2022, zwischen 10:00 - 10:30 Uhr, kollidierte in Homburg-Jägersburg, in der Straße 'Am Eichwald' ein Transporter mit NK Kreiskennung beim Rangieren mit einem Mauerpfosten und beschädigte diesen. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg 06841-1060 in Verbindung zu setzen. Rückfragen von ...

