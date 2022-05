POL-HOM: Verkehrsunfall in der Kaiserslauterer Straße

Homburg (ots) - Am 27.05.2022, um 17:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Homburg-Bruchhof, Kaiserslauterer Straße, gegenüber einer Bäckerei. Dabei streifte ein Fahrradfahrer einen parkenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw am Außenspiegel beschädigt. Der Radfahrer entfernte sich anschließend in Richtung Closenbruchstraße von der Örtlichkeit. ...

