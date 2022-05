Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer in Homburg-Bruchhof

Homburg (ots)

Am 27.05.2022, um 17:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Homburg-Bruchhof, Kaiserslauterer Straße, gegenüber einer Bäckerei. Dabei streifte ein Fahrradfahrer einen parkenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw am Außenspiegel beschädigt. Der Radfahrer entfernte sich anschließend in Richtung Closenbruchstraße von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell