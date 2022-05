Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung auf Enkler-Parkplatz in Homburg

Homburg (ots)

Im Rahmen des Homburger Maifestes kam es am 28.05.2022, gegen 20:00 Uhr, auf dem Enkler-Parkplatz in der Talstraße in Homburg zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer zum Nachteil eines 41-jährigen Mannes. Eigenen Angaben zufolge befand sich der Geschädigte zu diesem Zeitpunkt auf dem Verbindungsweg zwischen Enkler-Parkplatz und Kaiserstraße. Eine dreiköpfige Personengruppe sei ohne Vorwarnung an den Mann herangetreten und habe ihn unvermittelt mit einem Messer im Bauchbereich verletzt. Anschließend sei die Personengruppe in Richtung Rondell bzw. Bahnhof weitergelaufen. Der Geschädigte wurde durch das Geschehen leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell