Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Garagengebäude

Bremen-Vegesack (ots)

Ein Garagenbrand nahe der Straße Brambusch forderte rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montagmorgen, den 14.11.2022. Während der Brandbekämpfung stießen die Atemschutztrupps auf Asbest-Platten, was eine umfangreiche Einsatzstellenhygiene erforderlich machte.

Um 7.22 Uhr begann der Einsatz mit dem Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Die Kolleg:innen alarmierten Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Schönebeck. Die Kräfte der Wache 6 waren wenige Minuten später vor Ort.

Es brannte in einer großen Garage, dichter Rauch qualmte aus dem Dach. Ein Atemschutztrupp drang direkt zur Brandbekämpfung in das Gebäude ein, kurz darauf unterstützte ein weiterer Trupp unter Atemschutz die Löschmaßnahmen. Zur Verstärkung rückte dann auch die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Blumenthal an. Die Kräfte mussten unter anderem eine Zwischendecke aufnehmen, um den Brand gezielt zu löschen. Dabei stießen sie auf Asbest-Platten.

So mussten die Einsatzkonzepte zum Umgang mit lungengängigen Fasern greifen: vor allem die Persönliche Schutzausrüstung unter besonderen Schutzmaßnahmen entkleiden und die kontaminierte Ausrüstung sicher verpacken. Die Gerätewagen Hygiene und - Umweltschutz sowie der Fachberater Gefahrgut kamen zum Einsatz.

