Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Mehrfamilienhaus

Eine verletzte Person

Bremen-Bahnhofsvorstadt (ots)

(jan) Am 18.11.2022 um 18.30 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle durch mehrere Anrufer ein Feuer in der Daniel-von-Büren-Straße, in der Bahnhofsvorstadt gemeldet. Aufgrund der Meldungen wurden der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1 und 4, die Freiwillige Feuerwehr aus Bremen-Neustadt sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 12 Fahrzeuge mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen der Kräfte brannte es in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines 5-geschossigen Mehrfamilienhauses. In einem Wohnzimmer waren aus bisher ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Die Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen. Der Bewohner der Brandwohnung wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr im Innenangriff bekämpft und gelöscht. Um 19.01 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer aus" gemeldet werden. Die Brandursachenermittlung wird durch die Kripo aufgenommen. Zur Schadenhöhe konnte keine Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell