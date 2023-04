POL-RE: Oer-Erkenschwick: Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch (12.15 Uhr) schlugen vier junge Heranwachsende - etwa 18 Jahre alt- in einem Bus (Linie 259) auf zwei 17-Jährige aus Bottrop und Gladbeck ein, bevor sie den Bus verließen und in unbekannte Richtung davon rannten. Die beiden 17-Jährigen wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Zugestiegen war die Gruppe in Höhe der Kirche "Heilig Kreuz" auf der Horster Straße, am Oberhof verließen ...

