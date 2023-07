Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dunkel gekleidet nachts unterwegs

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine "dunkle Gestalt" hat die Polizei in der Nacht zu Montag auf der B48 eingesammelt. Eine Streife entdeckte den "nächtlichen Spaziergänger" kurz nach 2 Uhr bei seinem Fußmarsch in Richtung Fischbach und sprach ihn an.

Der 35-Jährige machte einen alkoholisierten Eindruck und gab an, auf der Kerwe in Enkenbach gewesen zu sein und jetzt nach Fischbach laufen zu wollen. Da der Mann dunkel gekleidet und dadurch schlecht zu erkennen war, stellte er eine "Gefahrenstelle" dar - sowohl für andere Verkehrsteilnehmer als auch für sich selbst. Mangels Gehweg neben der Bundesstraße wurde der Fußgänger kurzerhand im Streifenwagen in den nächsten Ort gebracht.

Unser dringender Appell: Am besten schon vor einem Veranstaltungsbesuch klären, wie man nach Hause kommt - entweder eine Mitfahrgelegenheit vereinbaren, sich abholen lassen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder ein Taxi bestellen. Bei Nacht und dunkel gekleidet zu Fuß an der Straße entlanglaufen, ist jedenfalls keine gute Idee! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell