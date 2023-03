Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: Drei Tatverdächtige wegen schwerem Bandendiebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Akribische Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten am 20. März 2023 in enger Zusammenarbeit mit Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz zur Festnahme von zwei Männern im Alter von 23 und 31 Jahren sowie einer 28-jährigen Frau.

In der Nacht zum Montag, den 20. März 2023, konnten Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos die drei Tatverdächtigen auf frischer Tat vorläufig festnehmen, als sie in der Fronäckerstraße in Sindelfingen im Begriff waren, Kompletträder von mehreren Fahrzeugen abzumontieren. Die Pkws stellten sie anschließend auf eigens hierfür mitgebrachten Steinen ab.

Am Montagnachmittag wurden die drei Tatverdächtigen, die polnische Staatsangehörige sind, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese erließ Haftbefehle, setzte sie in Vollzug und wies die beiden Männer und die Frau in Justizvollzugsanstalten ein.

Seit August 2022 kam es zu fünf weiteren Taten, bei denen 78 Kompletträder im Wert von rund 110.000.- Euro von Pkws demontiert und entwendet wurden. Es handelte sich stets um hochwertige Fahrzeuge, die auf Parkplätzen und Betriebsflächen von Autohändlern im Bereich Sindelfingen, Böblingen und in einem Fall in Fellbach-Schmiden abgestellt waren. Ob die drei Tatverdächtigen auch mit diesen Taten in Verbindung gebracht werden können, bedarf weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell