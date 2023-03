Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeuge folgt Lkw nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstag (23.03.023) gegen 15:15 Uhr in der Ohmstraße in Herrenberg. Ein 22-jähriger Lkw-Lenker fuhr zunächst von der Ohmstraße kommend auf ein dortiges Tankstellengelände ein. Bei der Einfahrt auf das Gelände blieb er mit dem Anhänger seines Gespanns an einem geparkten Mercedes hängen. Hierdurch wurde der Mercedes auf einen am Fahrbahnrand der Ohmstraße geparkten VW geschoben. Durch die Kollision kippte der Mercedes auf die Seite und blieb seitlich auf der Fahrbahn der Ohmstraße liegen. Der 22-Jährige Lkw-Lenker fuhr, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, unvermittelt weiter. Ein Zeuge konnte den Verkehrsunfall beobachten und folgte dem Lkw. An einer roten Ampel informierte er den 22-jährigen Lkw-Lenker und gemeinsam kehrten sie zum Unfallort zurück. Alarmierte Beamte beschlagnahmten an der Unfallstelle auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart den Führerschein des 22-Jährigen und erhoben bei dem polnischen Staatsangehörigen eine Sicherheitsleistung. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro, an dem geparkten VW von rund 4.500 Euro. Am Lkw enstand ebenfalls ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell