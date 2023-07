Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto mit Steinen beworfen

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter am Wochenende in der Walter-Gropius-Straße angerichtet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag malträtierten die Unbekannten einen Pkw, der in Höhe des Hauses Nummer 34 abgestellt war.

Am Sonntagmorgen stellte der Fahrzeughalter fest, dass Steine auf sein Auto geworfen wurden. Dabei wurde sowohl die Windschutzscheibe zerstört als auch die Motorhaube beschädigt.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

