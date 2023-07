POL-PPWP: Zu tief ins Glas geschaut

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Diebe haben sich am Wochenende an einem Lkw zu schaffen gemacht, der an der B48 zwischen Fischbach und Hochspeyer auf einem Parkplatz unter der Talbrücke Fischbachtal abgestellt war. Am frühen Montagmorgen fiel auf, dass Unbekannte den Tank geöffnet und mehrere hundert Liter Diesel abgezapft haben. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen ...

